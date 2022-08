Calcio Terza Categoria – Primo allenamento per il neonato Atletico Castiglione

CASTIGLIONE E’ iniziata, a Castiglione, l’avventura dell’Atletico: voglia di correre, di giocare e di confrontarsi con le altre squadre di Terza Categoria per cominciare un percorso di rinascita e rivalsa sportiva. L’Atletico nasce, infatti, riunendo i giocatori locali che non sono riusciti, o ce l’hanno fatta solo per poco tempo, a giocare per i colori rossoblù. Una “reunion” di ragazzi legati sentimentalmente e concretamente al territorio. Sotto la guida di un allenatore doc, Luca Vaccari, e uno staff di veterani. In rosa atleti di esperienza, ma soprattutto tanti giovani che hanno cercato fortuna in altre squadre. Ora, per tutti loro, è tempo di lottare per la propria città.