Ciclismo giovani – Leali del Team Giorgi brilla a Paesana

Mantova Tra podi e ottimi piazzamenti per il ciclismo mantovano è arrivata ieri anche la gratificante notizia della partecipazione di Gianluca Cordioli del Sissio Team al Giro d’Italia Under 23 che si terrà dall’11 al 18 giugno. La passerella dei risultati collezionati dagli atleti virgiliani nella giornata di ieri si apre con lo juniores Stefano Leali del Team Giorgi che a Paesana (Cn) prima è giunto 2° nella graduatoria dei Gran premi della montagna e poi al traguardo ha conquistato il 4° posto. La vittoria nel Gp Ucat è andata al compagno di squadra Luca Giaimi.

Tra gli Allievi ieri a Monticelli Brusati (Bs) il Mincio Chiese ha piazzato nella Top Ten atleti come: Andrea Godizzi 7°, Sergio Ferrari 8° e Damiano Lavelli 9°. Nella cittadina bresciana hanno gareggiato anche gli Esordienti e per i colori gialloblu del presidente Guido Morelli da sottolineare il 2° posto conquistato da Federico Rezzaghi e il 5° da Ludovico Affini.

Tra loro si è piazzato anche Federico Sanfelici del Gioca in bici Oglio Po che ha chiuso al 4° posto. Sempre in questo contesto, ma tra gli Esordienti del 2° anno, da sottolineare il 5° posto di Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli. Restando tra gli Esordienti, ma parlando al femminile, sono da applausi il 3° posto conquistato da Irene Ferrari del Gioca in bici Oglio Po, tra le primo anno, e Maria Acuti della Valcar, tra le secondo anno, a Borgonovo Val Tidone (Pc).

A Salizzole, nella specialità primi sprint, vittoria nella G3 di Leonardo Mai del Mincio Chiese. Sempre nei primi sprint, ma a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, Adua Ghidini si è piazzata terza nella G6, Viola Mazzola sesta nella G3 e Sergio Ghidini decimo nella G2. Questa gara era valida anche come campionato regionale primi sprint.

Paolo Biondo