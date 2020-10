Ciclismo giovanile – I baby mantovani in luce nelle ultime corse della stagione

MANTOVA Cala il sipario sulla stagione agonistica strada e Mtb per il ciclismo giovanile mantovano e ciò avviene con altri verdetti positivi da entrambe i fronti. Andando con ordine, il podio lo ha conquistato ieri a Vigasio (Vr) nel Trofeo Petrucci l’allievo Angelo Monister del Mincio Chiese. L’atleta in maglia gialloblu, dopo aver controllato con il supporto dei compagni di squadra le varie fasi della prova, si è piazzato 3° al termine di un entusiasmante sprint di gruppo vinto da Riccardo Galante dell’Ausonia Pescantina. Tra di loro si è inserito, per la piazza d’onore, Daniele Bono del Ronco Maurigi. Restando su strada, un altro podio per il team del presidente Guido Morelli è giunto dalla giovanissima Beatrice Costa che a Cene (Bg) ha sfiorato il successo classificandosi al 2° posto nella G3. Sino all’ultimo la giovane atleta di Piubega ha cercato di salire sul gradino più alto del podio, ma nel finale si è dovuta accontentare della piazza d’onore. Sfortunata invece nel finale della G6, sempre a Cene (Bg), Maria Acuti dello Sporteven che è rimasta coinvolta in una caduta senza conseguenze non potendo così terminare la gara. Tornando per un istante a Vigasio (Vr), da segnalare anche i positivi piazzamenti collezionati nella gara riservata alle Esordienti donne da Maddalena Lodi Rizzini, 8ª, e Marina Filimon, 11ª. Cambiando lo scenario e rivolgendo lo sguardo alle ruote grasse, ieri a Pieve d’Olmi (Cr) il risultato migliore lo ha colto il giovanissimo dello Sporteven Daniel Rossato che è salito sul podio, giungendo 3°, nella G3. Sempre per il team del presidente Gianluca Boselli, da ricordare che sempre nella cittadina cremonese Camilla Tralli e Federico Simi si sono distinti tra i G0 mentre Nicolò Tralli è giunto 7° e Ryan Sermidi 9° nella G2. Nella G3 8° si è piazzato Damiano Raisi e nella G5 7° ha chiuso Lorenzo Simi. Anche Lorenzo Atti del Mincio Chiese si è messo in luce nella prova di Pieve d’Olmo ottenendo l’8° posto nella G4.