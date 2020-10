Il palazzetto per ospitare gli alunni, la richiesta dalle famiglie

RONCOFERRARO – Diversi amministrazioni comunali della provincia virgiliana già hanno provveduto, come Marmirolo, Castiglione delle Stiviere, Medole e Castel d’Ario, ora diverse famiglie di Roncoferraro chiedono che anche il loro Comune provveda alla salvaguardia della salute dei loro figli. Davanti alcune scuole sono stati allestiti gazebi che possono ospitare i bambini delle elementari che attendono di entrare a scuola. Ogni mattina, infatti, si formano lunghe file davanti ai plessi per permettere al personale scolastico di ottemperare alle regole anti Covid. Ebbene questi bimbi sono, in effetti, all’addiaccio e con l’arrivo dell’inverno potrebbe essere un problema soprattutto per quando riguarda la salute di minori. Ebbene l’appello che viene fatto all’amministrazione di Roncoferrro arriva nello specifico da un nonno: “Sono un nonno e vedere i bambini nel prato bagnato dalla rugiada e al freddo per 15 minuti per provare la febbre, mi è spiaciuto. Anche perchè rimanere così fuori magari tosse e raffreddore arrivano lo stesso – ha detto -. Non sarebbe meglio radunarli tutti nel palazzetto adiacente e lì ottemperare agli obblighi di legge? Non voglio sollevare polemiche, la mia è solo una proposta che può essere ascoltata e perorata dai rappresentanti dei genitori”. Una proposta che ha trovato concordi diversi genitori che hanno rilanciato chiedendo che si possano allestire delle tettoie o dei gazebi, come fatto da altri Comnuni come già specificato sopra, per accogliere i piccoli invece che lasciarli fuori e sotto le intemperie. L’ipotesi del palazzetto al contrario potrebbe, forse, non essere fattibile visto che ospita già associazioni e pensare di ospitare all’interno in centinaio di bambini potrebbe non essere gestibile a livello sanitario.