Villa Emma: l’assessora Riccadonna incontra l’artista Heidarzade

CASTELLUCCHIO Oggi alle 21 nella storica tenuta di Villa Emma, appena restaurata e aperta a diversi eventi, si terrà l’incontro tra l’assessora comunale Alessandra Riccadonna e l’artista iraniana Bahar Heidarzade, la cui mostra è in questi giorni allestita nella dimora. Bahar Heidarzade è nata a Teheran e risiede attualmente Torino. È performer, pittrice e scultrice. Anche attraverso il suo lavoro si batte per la libertà negata nel suo Paese di origine e per il riconoscimento dei diritti umani. Villa Emma ospiterà oggi il dialogo tra l’autrice e l’assessora alla Solidarietà Internazionale del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna, da sempre attenta a questi temi. L’iniziativa, come tutte quelle in programma a Villa Emma, andrà a favore dell’Associazione a scopo solidale e sanitario Latoumano. Per informazioni info@villaemmacastellucchio.com.