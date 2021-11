Sciopero del personale Apam aderente all’Ugl Autoferro

MANTOVA – La segreteria regionale di Ugl Autoferro aderisce allo sciopero nazionale della categoria proclamato per il giorno 03 dicembre prossimo. Sarà un’astensione degli autisti Apam aderenti alla sigla di 4 ore di tutto il personale, indetto dalla segreteria mazionale con lettera già datata al 27 ottobre scorso, come da nota allegata a tutte le società lombarde del trasporto pubblico.

Nel rispetto degli accordi aziendali sulle fasce orarie inerenti allo sciopero, lo stesso sindacato comunica che le modalità di attuazione delle 4 ore di astensione si svolgeranno secondo le seguenti fasce orarie: il personale viaggiante o di esercizio incrocerà le braccia dalle 17.40 alle 21.40; impiegati e operai invece si asterranno dal lavoro nelle ultime 4 ore del proprio turno.

Viene da sé che lo sciopero non dovrebbe incidere, se non in minima parte, con le fasce orarie dei flussi studenteschi, durante le quali verranno salvaguardate le necessità dell’utenza scolastica.