Ciclismo – I Giovanissimi mantovani sfrecciano a Bozzolo

BOZZOLO Il 49° Trofeo Avis ha confermato ieri a Bozzolo tutto il suo prestigio. Un centinaio circa i Giovanissimi che hanno gareggiato sul tracciato di 1 km allestito dai dirigenti del Ciclo Club 77 con il supporto del Gs Avis Bozzolo, del Comune, presente con il primo cittadino Giuseppe Torchio, e del Comitato provinciale Fci, presente con il presidente Fausto Armanini. L’appuntamento bozzolese era valido anche come seconda prova del Memorial “Damiano Darra”. Tra i protagonisti i baby della società organizzatrice, dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese. Al termine delle sei gare, a esultare per la vittoria sono stati Giacomo Castelli e Adele Avanzi nella G1; Giulio Zunica e Maela Barone nella G6. La piazza d’onore è andata a Riccardo Rinaldi nella G1, Viola Mazzola nella G5 e Marco Casciano nella G6. Sull’ultimo gradino del podio sono saliti Erica Baetta e Anna Domentii nella G1, Anna Veschi nella G4, Mattia Araldi nella G5, Luca Ganarin e Giulia Affini nella G6. Da sottolineare il gesto sportivo nella gara della G1 di Luigi Bedusci: nel finale si è accorto di un avversario che era caduto. Si è fermato ed è andato a prestargli soccorso, poi è tornato in sella e ha conquistato il 4° posto. Ad assistere alle varie fasi della manifestazione vi erano i componenti delle commissioni nazionali dell’Fci Adriano Roverselli, Gianfranco Allegretti e Corrado Lodi. Per quel che concerne i dilettanti, l’elite Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura ieri a Pontedera (Pi) ha concluso al 7° posto. Adesso è giunto il momento di applaudire i Giovanissimi dell’mtb. A Viadana, questa mattina a partire dalle 9.30, nel Bike Park Baden Pawel, si disputerà il Crosscountry Città di Viadana, appuntamento organizzato dal Gioca in Bici Oglio Po con la collaborazione del Team Bike Viadana. Al fianco degli organizzatori si porranno anche il Comune e il Comitato provinciale Fci. La manifestazione sarà valida quale seconda tappa dello Junior Cup Mtb Avis. Alla fettuccia di partenza si presenteranno circa 150 atleti e tra loro vi saranno anche i portacolori dei team mantovani ovvero Sporteven, Mtb Novagli e il Chero Piping Team.