Ciclismo – Il Mincio Chiese fa doppietta ad Erbè. Successi in “rosa” per Acuti e Bertelli

Mantova Doppio alloro per il Mincio Chiese nelle corse disputate ieri a Erbè (Vr). Tra gli Esordienti del 2° anno, Diego Frer ha proposto un numero di grande scuola abbandonando gli avversari per poi presentarsi tutto solo sotto lo striscione d’arrivo. Ha così colto il secondo successo stagionale. Tra i ragazzi del 1° anno è da sottolineare il 4° posto conquistato da Daniele Ronda. Il secondo trionfo di giornata del team gialloblù è giunto sempre nella cittadina veronese per merito dell’allievo Federico Saccani (al sesto centro personale), che si è imposto al termine di un esaltante sprint a cinque frutto di una fuga nata nella parte conclusiva del tracciato.

Terza piazza per lo juniores Riccardo Grazioli, della Biesse Carrera, nella corsa disputata a Calvagese della Riviera (Bs). Questo importante risultato lo premia per il costante impegno profuso in questa stagione ed è il segnale che è pronto per puntare al gradino più alto del podio. Da sottolineare inoltre che Angelo Monister, del Team Giorgi, dopo l’esperienza positiva nella Due giorni di Vertova farà parte della selezione lombarda che parteciperà da giovedì all’internazionale Giro della Lunigiana. In ambito femminile, torna al successo l’allieva ostigliese Maria Acuti; la portacolori del Gioca in bici Oglio Po si è imposta in quel di Formigine (Mo).

Tra i Giovanissimi, gli atleti del Ciclo Club 77 si sono messi in luce sabato a Rodengo Saiano (Bs): i piazzamenti migliori sono giunti da Viola Mazzola (4ª nella G4), Marco Casciano (4° nella G5) e Giovanni Busca (3° nella G6). Mincio Chiese e Sporteven hanno brillato nel veronese, a Bovolone, su strada, e a Marano di Valpolicella, in mountain bike. Caterina Bressan si è piazzata 4ª nella G1; Celeste Padovani ha chiuso al 3° posto nella G2; Mattia Araldi è giunto 2° e Leonardo Mai 5° nella G4; Beatrice Costa ha vinto nella G6, 7° Nicolò Belli. Nella mtb, piazza d’onore per Francesco Favalli nella G2; Alessio Azzolini ha vinto nella G4; buon 3° posto di Giulio Zunica nella G5, con Ryan Sermidi 5°; terzo posto per Matteo Raisi ed Elisa Traldi nella G6, mentre Emma Traldi ha chiuso quarta. Restiamo tra le ruote grasse, ma facciamo un passo indietro. Sabato a Gandosso (Bg) si è disputata la tappa della Bg Cup Lombardia 2023 con ottimi risultati colti dagli Allievi dell’Mtb Novagli. In particolare, Giulia Bertelli si è imposta in campo femminile conquistando anche la maglia di leader del circuito, mentre il compagno di squadra Adriano Ferreira ha ottenuto il 4° posto.

Paolo Biondo