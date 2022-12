Ciclismo – Il mondo mantovano delle due ruote piange la scomparsa di Marino Saccani

DOSOLO Il mondo del ciclismo mantovano piange la scomparsa di un appassionato che ha dedicato tutta la sua via a questo sport. Ieri, infatti, è venuto a mancare Marino Saccani, classe 1935, che dopo una parentesi da atleta, chiusa alla fine degli anni ‘60, ha deciso di percorrere tra molte soddisfazioni la strada del dirigente e del tecnico. Tra gli atleti che sono usciti dalla sua “scuola” si ricorda Mario Bozzolini che da dilettante ha vestito la maglia della Smeg di Guastalla. Saccani ha inoltre fondato la società ciclistica Pedale Dosolese e organizzato tante manifestazioni, tra cui un criterium per professionisti con protagonista Marino Basso e svariate gare dilettanti. Tra i suoi amici tanti ex professionisti tra i quali Francesco Moser, che ha seguito in occasione del record dell’ora in Messico, Vittorio Adorni, Luciano Armani, Ercole Gualazzini e Emilio Casalini con i quali si allenava spesso sulle colline parmensi. Il comitato provinciale Fci e tutti gli addetti ai lavori si stringono intorno ai suoi cari in questo triste momento.