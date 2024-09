Ciclismo – Maria Acuti di scena ai Tricolori della pista

Ostiglia Dopo i due titoli su strada, campionessa regionale e italiana della crono individuale, Maria Acuti del Vc Sovico ora è pronta per dire la sua ai prossimi Campionati Italiani della pista. L’allieva ostigliese è stata infatti selezionata dallo staff tecnico del Comitato Regionale Fci Lombardia per fa parte della squadra femminile che rappresenterà appunto il ciclismo lombardo, nella prestigiosa vetrina che assegnerà i tricolori per il settore giovanile. Maria Acuti si misurerà, nella quattro giorni prevista sul velodromo di Noto (Sr), in due specialità ovvero l’inseguimento a squadre e individuale. Dopo questo appuntamento la giovane atleta virgiliana vestirà nuovamente la maglia biancoverde nel Trofeo delle Regioni che si terrà nei giorni successivi sempre sulla pista siracusana. Per quel che concerne i risultati ottenuti ieri, partiamo dall’elite Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura, che dopo il successo di martedì a Sommacampagna (Vr), ha colto il 7° posto nel Gp Industria, Commercio e Artigianato che si è disputato a Carnago (Va).

Sul versante dei Giovanissimi impegnati nella due giorni di Borgo Valsugana per la Coppetta d’Oro, una sorta di campionato italiano di categoria, due i podi conquistati dai mantovani. Nella G2 Leonardo Busselli dello Sporteven si è piazzato al 3° posto; medesimo piazzamento lo ha ottenuto Maela Barone dell’Allgor Tatobike nella G6. Si è messo in luce anche Francesco Favalli dello Sporteven che ha chiuso al 6° posto nella G3. Oggi i baby sempre nella località trentina, gli Esordienti a Concesio (Bs), gli Allievi a Fornovo San Giovanni (Bg), le Esordienti e le Allieve a Castelfranco Emilia (Mo), gli Juniores a Palazzolo sull’Oglio e gli U23 a Santa Croce Valdarno (Pi). (b)