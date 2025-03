Rugby Serie A Elite – Viadana, Pavan tuona: “Serve un esame di coscienza”

VIADANA Il tecnico Gilberto Pavan analizza così il ko con il Colorno: «Sconfitta meritata. Certo è che sul 22-17 abbiamo preso due cartellini gialli e uno rosso e in due in meno è facile andare sotto. Serviva maggiore freddezza per portarla a casa. Sicuramente abbiamo difettato in disciplina e accuratezza. Quando si va nei cinque metri bisogna prendere punti e a volte serve un po’ di pazienza. Dobbiamo tutti farci un esame di coscienza. Dopo Reggio abbiamo un perso brillantezza. Il rugby si gioca prima con la testa. Nelle ultime partite sono arrivate molte critiche da tutte le parti e l’accumularsi di frasi del tipo che “Viadana non è più la stessa” ha forse caricato ulteriormente i giocatori. Dobbiamo imparare a prendere le distanze da queste cose e concentrarci sul lavoro». Il capitano Tommaso Jannelli prova a dare delle spiegazioni: «Eravamo partiti per colpire duro fin da subito e forse siamo arrivati un po’ troppo carichi in termini di agonismo e siamo caduti sull’indisciplina. Una sconfitta utile? Sì, penso al girone di andata quando abbiamo perso con Petrarca e questo ci ha aiutati ad andare a vincere a Rovigo. Una sberla in faccia che ci deve svegliare. Da quando sono qui, non abbiamo mai vinto a Padova e ora andiamo là con l’obiettivo di batterli». «Abbiamo concesso troppi falli – afferma il flanker giallonero Fabrizio Boschetti – situazione che ci ha penalizzati molto, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo potevamo fare meglio. Bene la difesa perché siamo partiti forte e loro venivano da due successi importanti consecutivi. Il poco cinismo in fase di finalizzazione è una pecca che ci trasciniamo dalle ultime partite. Dobbiamo lavorare». C’è forse un po’ troppo nervosismo secondo il gm Ulises Gamboa: «Una giornata storta può capitare a tutti. Può capitare al Viadana così come all’arbitro, ma quello che va fatto sono i complimenti alla squadra di Garcia. Qualcosa di positivo? L’ingresso di Locatelli e l’arrabbiatura sua e dei leader a fine partita. Noi siamo troppo nervosi, ci manca l’ultimo passaggio e le prese al volo. Abbiamo perso un derby in casa e questo lascia l’amaro in bocca, ma è stato un grande Colorno. Noi poco concreti. Dobbiamo andare a Padova a prenderci una grande vittoria e lo stesso in casa contro Rovigo! O vinco o imparo e da questo derby abbiamo imparato tanto».