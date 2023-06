Basket Mercato – Viadana conferma Righi, Castoldi, Cacciavillani, El-Ibrahimi e Martelli. Sustinente: Trazzi nuovo tecnico?

Mantova Con i campionato 2022/23 archiviati, è tempo per i primi movimenti di mercato anche per le squadre mantovane di pallacanestro.

Comincia pian piano a delinearsi l’organico del Viadana, ancora in mano al confermato Denis Tellini, che nella prossima stagione sarà impegnato nella C Unica, dopo il passaggio dalla C Silver grazie ai play off. Cacciavillani, Castoldi, El-Ibrahimi, Righi e Martelli sono i primi confermati per la nuova avventura. «Con gli altri stiamo ancora parlando – afferma il presidente Massimo Pizzetti – Inoltre ci stiamo guardando attorno per vedere cosa offre il mercato di questi tempi per allestire un organico di livello». Con la speranza di vivere un’annata meno tribolata di quella della passata stagione, per un club con aspettative decisamente alte. A Sustinente, dopo la retrocessione dalla serie D alla Promozione, potrebbe esserci una fattiva collaborazione con il San Pio X del presidente Diego Cavalli per dare la possibilità ad alcuni ragazzi che non rientrano magari più nei piani del team di coach Gabrielli di farsi le ossa, crescere e maturare esperienza sul piano tecnico. In quest’ottica di collaborazione fra i due club, Stefano Trazzi potrebbe essere il nuovo coach del Sustinente, al posto di Paolo Morelli.