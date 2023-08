Ciclismo – Niente Mondiali per Edo Affini: “Grande amarezza, ma bisogna accettare le decisioni del Ct”

Mantova «L’amarezza è tanta, ma bisogna accettare le decisioni del commissario tecnico. A questo punto lavorerò sodo per farmi trovare pronto per la Vuelta Burgos che si svolgerà dal 15 al 19 agosto. Poi vedremo i programmi successivi». La mancata convocazione per i prossimi Mondiali, cui ha sempre partecipato dal 2016 in poi, è certamente un brutto colpo per Edoardo Affini. La cui professionalità e stile, di persona che sa stare con i piedi a terra, lo portano comunque a non perdersi d’animo e a pensare al futuro e agli impegni con la Jumbo Visma. E’ chiaro che il calendario non l’ha aiutato, visto che il Ct Bennati ha privilegiato gli atleti usciti in forma dal Tour de France, cui Edo come è noto non ha partecipato, avendo fatto il Giro. E se è vero che quest’anno le prestazioni a cronometro non sono state eccezionali, è altrettanto vero che un gregario come Affini nella prova in linea avrebbe fatto comodo, Per conferme, chiedere a Roglic…