Ciclismo – Orange Frog, Costa nuovo presidente

Piubega La passione per la bici, sia essa da strada sia da mtb, è l’elemento fondante dell’attività svolta da molti anni a questa parte dai componenti l’Orange Frog Bike Team Piubega. Il sodalizio piubeghese, che inoltre ha come altro pilastro fondante del proprio impegno l’amicizia tra tutti coloro che vestono i colori sociali, prima delle festività natalizie ha provveduto al cambio dei vertici. Un cambio che, in primo luogo, ha portato Massimo Costa a ricevere da Stefano Smania il testimone di presidente. Oltre a lui faranno parte del direttivo Loris Accorsi nelle vesti di vice presidente, Flavio Guarnieri, di segretario mentre in quello di consigliere vi saranno: Danika Benatti, Cristiano Villagrossi, Alberto Bignotti e Marcello Froldi.

La forza di questo gruppo di appassionati sta nel fatto che i dirigenti possono contare anche su un nutrito numero di soci che sono pronti ad impegnarsi per realizzare tutti i progetti posti in cantiere.

Tra loro vi sono anche: Chiara Guidetti, Stefano Smania, Luigi Cerutti, Ivan Santambrogio e Federico Galli. «L’Orange Frog – ricorda il neo presidente Massimo Costa – è soprattutto un gruppo di amici, di persone che condividono la passione per la bici. Attualmente contiamo una cinquantina d’iscritti, che oltre alle uscite per semplici escursioni ludiche partecipiamo durante l’anno pure a diverse granfondo del panorama amatoriale. Come non bastasse, cerchiamo da varie stagioni anche di contribuire alla crescita e alla promozione del movimento ciclistico provinciale e regionale organizzando gare soprattutto per i più giovani sia su strada sia in mtb».

Paolo Biondo