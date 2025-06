Ciclismo Paralimpico – Impresa Devicenzi! Fa il record del mondo sulle 24 ore in pista

Palma de Mallorca (Spa) Con una prestazione superlativa per determinazione, volontà e attento dosaggio delle proprie energie, il campione paralimpico Andrea Devicenzi ha conquistato lo scorso 29 maggio il record del mondo di chilometri percorsi in pista in 24 ore. L’atleta cremonese, che ha trovato la collaborazione e il sostegno logistico anche dell’Avr, Associazione Volontari Rodigo del presidente Aimone Araldi, sulla pista di Palma de Mallorca (Spagna) ha percorso, nell’arco di una giornata intera in sella, qualcosa come 602,500 km pari a 2411 giri dell’anello del velodromo spagnolo. Un’impresa che va quindi ad aggiungersi a quelle che Devicenzi ha già posto nel proprio palmares. Da qualche anno cullava il desiderio di compiere un gesto atletico di questa portata, ma per varie vicissitudini collegate soprattutto alla disponibilità degli impianti scelti per effettuare il tentativo, ha dovuto rimandare il tutto. La convinzione di avere la condizione fisica ideale per conquistare il record, nella mente la concentrazione giusta e la sua caparbietà, l’hanno portato a tentare il record sulla pista di Palma de Mallorca. Sin dalla prima ora i cronometri facevano comprendere che il sogno si stava trasformando in realtà. Giro dopo giro saliva la consapevolezza di potercela fare e quando è giunto il segnale che le 24 ore erano trascorse, e il cronometro ufficiale sanciva il record, la gioia e l’entusiasmo hanno coinvolto tutti i presenti. (b)