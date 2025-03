Ciclismo, Parigi-Nizza: la locomotiva Affini trascina il treno Visma al successo nella crono a squadre

Nevers (Fra) La Visma Lease a Bike ha dominato la cronometro a squadre della terza tappa della Parigi-Nizza 2025, imponendosi sui 28 chilometri da Magny-Cours a Nevers con il tempo di 30’26”96. Un successo costruito grazie a una prova corale di altissimo livello, con Edoardo Affini che ha offerto un contributo determinante nella prima parte della gara. Il mantovano, specialista nelle prove contro il tempo e campione d’Europa della specialità, ha messo a disposizione tutta la sua potenza per lanciare al meglio Jonas Vingegaard e Matteo Jorgenson, gli uomini di classifica della squadra olandese. Affini ha svolto un lavoro fondamentale nei primi due terzi della prova, imprimendo il ritmo necessario per consentire ai capitani di accumulare secondi preziosi sugli avversari. Dopo aver speso moltissime energie, il mantovano si è rialzato nel finale, concludendo la crono con 3’05” di ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra. Un sacrificio strategico che ha permesso alla Visma Lease a Bike di distanziarsi di 14” dalla Jayco AlUla e di 24” dalla Red Bull BORA-hansgrohe, le formazioni più vicine nella lotta per la vittoria. Il successo nella crono ha avuto un impatto importante sulla classifica generale, ridisegnando gli equilibri della corsa. Jorgenson si prende la maglia di leader con 6” su Vingegaard e 21” su Matthews (Jayco AlUla), ponendo le basi per una seconda metà di gara in cui la Visma dovrà difendere la propria posizione. Per Affini, invece, si conferma ancora una volta il ruolo di pedina chiave per la squadra, sempre pronto a mettersi al servizio della strategia collettiva. Oggi il gruppo affronterà la quarta tappa, che si concluderà con l’arrivo in salita a La Loge des Gardes, dove nel 2023 si impose Tadej Pogacar.