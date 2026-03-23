Ciclismo – Pavani vince al debutto a Cadelbosco di Sopra

Cadelbosco di Sopra (Re) Tre vittorie, due in mtb e una su strada, più svariati piazzamenti: questo il bilancio dei risultati conseguiti ieri dal ciclismo mantovano. Per quanto attiene alla strada, a Cadelbosco di Sopra (Re), in occasione dell’esordio stagionale, l’esordiente del 1° anno Luca Pavani dello Sporteven ha messo a segno la zampata vincente. Sempre in questa gara, positivo è stato anche l’11° posto conquistato dal pari età Mattia Araldi del Mincio Chiese. Oltre a lui per la formazione diretta da Paolo Armanini e Stefano Battisti vi è da ricordare tra i 2° anno il 5° posto colto da Luca Ganarin. A Cassanigo di Cotignola (Ra) altro piazzamento importante per i colori mantovani e ad ottenerlo è stato lo juniores Alessandro Marzocchi che ha chiuso al 5° posto. Passiamo alle ruote grasse con i portacolori dell’Mtb Novagli e del Tsa Beltrami che hanno festeggiato a Niardo (Bs), nel test di prestigio nazionale, il successo di Marta Malinverno tra le Allieve del 2° anno e di Vittoria Bondi tra le Esordienti del 2° anno. Sempre in ambito giovanile, da ricordare il 23° posto di Matteo Massardi tra gli Allievi e il 25° di Pietro Ruggeri tra gli Esordienti. Sul versante degli amatori dell’Mtb Novagli, sono da sottolineare il 4° e il 7° posto tra gli M4 rispettivamente di Luca Mutti e Paolo Barbi e il 4° ottenuto da Giovanni Malinverno tra gli M5. Oggi si parla ancora di ciclismo grazie alla presentazione del Gp della Possenta; la cerimonia si terrà a partire dalle 19.30 a Villa Cappella. (b)