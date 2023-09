Ciclismo prof – Edo Affini riveste l’azzurro e cerca una medaglia nella “staffetta mista” degli Europei

Emmen (Olanda) Con le crono individuali si sono aperti ieri a Emmen, nei Paesi Bassi, i Campionati Europei 2023. Tra gli Elite si è imposto il baby fenomeno britannico Joshua Tarling, 19 anni, già bronzo ai Mondiali della specialità poco più di un mese fa. Tarling ha dominato la prova sin dal primo intertempo e il suo vantaggio sul favorito Wout Van Aert è andato crescendo con il passare dei chilometri e alla fine dei 29 previsti è stato superiore ai 43 secondi, con il belga della Jumbo Visma superato anche da Stefan Bissegger, lo svizzero campione uscente, che ha conquistato la medaglia d’argento. Quinto, a venti secondi dal podio, il migliore degli azzurri, Mattia Cattaneo, mentre Matteo Sobrero ha chiuso al ventesimo posto. Cattaneo e Sobrero saranno in gara anche oggi nella Mixed Team Relay (in programma ad Emmen dalle 15.30 alle 17.10) insieme al mantovano Edoardo Affini, che torna quindi a vestire la maglia azzurra dopo la mancata convocazione per i Mondiali. Il terzetto femminile sarà composto da Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini. Le speranze di podio sono assai concrete, anche se manca il numero uno delle corse contro il tempo, ovvero Filippo Ganna. Il quale sarà invece l’osservato speciale della prova in linea in programma domenica su un percorso non troppo impegnativo, dove serviranno “pedali veloci”. Pippo sarà il capitano della squadra, con Matteo Trentin ed Elia Viviani a fare da registi e battitori liberi. Mentre ad Affini toccherà il ruolo di gregario interpretato magistralmente in tutta la stagione nella Jumbo Visma e nel recente Tour of Britain. Gioca praticamente in casa Edo (la sua squadra e soprattutto la sua compagna sono olandesi) e un modo per mettersi in mostra lo troverà di sicuro. Magari già oggi, sul podio, con una medaglia al collo.