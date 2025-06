Ciclismo – Sergio Ferrari sugli scudi a Cimetta di Codognè!

Cimetta Di Codogné (Tv) E venne il giorno della vittoria. Ieri a Cimetta di Codognè (Tv), nel Circuito del Termen, Sergio Ferrari dell’Ecotek ha posto la propria firma sull’albo d’oro di questa prestigiosa competizione. Lo juniores mantovano è stato protagonista di una prestazione esaltante. Nel corso dei 127 km percorsi, alcuni di questi anche sullo sterrato, dà spettacolo e si rende protagonista nel finale di una fuga a due. A restargli a ruota quando cambia passo è solamente Eric Zanolini del Tea Petrucci, ma nulla può fare sul rettilineo conclusivo. Lo sprint di Ferrari è di quelli che non lasciano scampo agli avversari e così è andato a cogliere il primo alloro stagionale. Un successo per il ciclismo mantovano che ha un sapore particolare visto che sul podio con lui è salito anche Mattia Serini dell’Aspiratori Otelli che ha chiuso ottenendo il 3° posto.

Scendendo di categoria, tra gli Esordienti del 2° anno i mantovani Giovanni Busca del Mazzano e Giorgio Ciotola del Feralpi Monteclarense ieri sono stati tra i protagonisti della competizione svoltasi a Bornato (Serravalle Sesia-Vercelli) cogliendo rispettivamente l’8° ed il 9° posto. Tra le ragazze impegnate nella Tre Giorni Trentina delle Alpi Giudicarie Centrali, ieri a Preore si è svolta la prova in linea che chiudeva il trittico, e tra le esordienti Elisa Traldi dello Sporteven si è piazzata al 5° posto mentre Beatrice Costa (Gioca in bici Oglio Po) è giunta 7ª.

Nella classifica assoluta di categoria che raggruppa i risultati delle tre prove disputate, la tipo pista venerdì, la cronometro sabato e la prova in linea ieri, tra le esordienti Beatrice Costa – 4ª venerdì, 2ª sabato e 7ª ieri – è salita sul podio conquistando la piazza d’onore. Elisa Traldi, invece, non avendo partecipato alla tipo pista, ha ottenuto il 5° posto, frutto del 4° di sabato e il 5° di ieri. Paolo Biondo