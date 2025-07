Tamburello – Fari su Cavrianese-Solferino replay della finale di Coppa Europa. Castellaro e Ceresara sul velluto

Mantova Archiviata la parentesi della Coppa Europa, che in Piemonte ha regalato il trionfo al Solferino in campo maschile, ripartono i campionati di tamburello con la 17esima e penultima giornata della regular season di Serie A e B. E la serata promette scintille, soprattutto per le formazioni mantovane impegnate in sfide decisive in chiave play off e salvezza. In Serie A, il piatto forte è il derby tra Cavrianese e Solferino, replay della finale di Coppa Europa giocata soltanto una settimana fa. Le due squadre tornano una contro l’altra per una sfida che si preannuncia combattuta: la Cavrianese proverà ancora a mettere in difficoltà la capolista, reduce dal titolo europeo e già sicura del primo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sul Castellaro e la doppia vittoria negli scontri diretti. In casa Solferino si cercherà di gestire le forze e recuperare pienamente Manuel Festi, alle prese con un problema alla caviglia, in vista dei play off. Il Castellaro, secondo in classifica, ospita il fanalino di coda Cinaglio con l’obiettivo di blindare la piazza d’onore; mentre il Ceresara, terzo, impegnato in casa contro il Bardolino, dovrà vincere per mantenere il vantaggio minimo sull’Arcene, quarto, che fa visita al Rallo. Il quartetto delle semifinaliste è di fatto già definito, mentre gli accoppiamenti si decideranno tra una settimana, nell’ultima giornata, in particolare con lo scontro diretto Arcene-Castellaro. Completa il quadro odierno Dossena-Sommacampagna.

In Serie B è in programma l’ottava giornata di ritorno, con l’attenzione rivolta in particolare alla corsa salvezza. Il Cereta sarà di scena in notturna a Noarna contro una squadra in piena corsa play off. Ai collinari servono punti fondamentali per mantenere il vantaggio sul fanalino di coda Palazzolo, impegnato a sua volta nel derby col Fumane. «Abbiamo tre punti di vantaggio sul Palazzolo – spiega il presidente del Cereta, Luigi Bertagna – e dobbiamo conservarli. La gara con il Noarna non sarà semplice: loro puntano a difendere il quarto posto, ma per noi anche un pareggio potrebbe rivelarsi prezioso». Oggi si gioca anche Fontigo-Segno, scontro diretto per un posto nei play off. Domani Cavaion-Castelli Calepio, mentre la capolista Valgatara sarà di scena a Valle San Felice.

Femminile – Penultima di ritorno per la serie A: il Guidizzolo, terzo, è favorito in casa del Ciserano, equilibrio in Cavrianese-San Paolo d’Argon. In Serie B si gioca l’andata dei quarti di finale con la Cavrianese che cerca il colpaccio sul campo del Cavalcaselle. Tra una settimana i match di ritorno che definiranno le qualificate alle semifinali, programmate per il 3 e 10 agosto.