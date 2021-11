Ex collega ruba la borsa dal furgone: arrestato

BORGO MANTOVANO Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Borgo Mantovano traevano in arresto un 28enne del posto per furto aggravato e danneggiamento. Il 28enne, poco prima, si era impossessato di una borsa lasciata incustodita all’interno di un furgone parcheggiato nei pressi di un esercizio commerciale di quel centro. Sfortunatamente per lui, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, la vittima, un ex collega 28enne, l’ha riconosciuto ed ha allertato i Carabinieri che immediatamente accorsi si sono messi sulle tracce del soggetto. Costui venendo a conoscenza di essere ricercato dai Carabinieri si presentava in Caserma con il maltolto ammettendo di aver consumato il furto. Il predetto, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’A.G. in attesa della celebrazione del rito per direttissima avvenuto nella mattinata odierna.