Calcio Serie C – Mantova, da martedì via alla campagna abbonamenti

MANTOVA Lo slogan col doppio gioco di parole, bisogna ammetterlo, è azzeccato: “Ricomincio da Te”, dove “Mincio” (però con la maiuscola) si può intendere come fiume e “Te” come la curva dei tifosi biancorossi. Uno slogan, insomma, che più mantovano non si può. Dunque, almeno da questo punto di vista, la campagna abbonamenti 2023-24 del Mantova parte col piede giusto. E parte con l’ormai proverbiale entusiasmo del presidente Filippo Piccoli, che l’ha illustrata ieri alla stampa sottolineandone le «novità significative pensate ad hoc per i tifosi».

«Te – ha detto Piccoli – non è solo un pronome, ma è sinonimo di “tifosi”. Vogliamo ripartire da lì, dall’unico aspetto veramente positivo della scorsa stagione: il supporto che abbiamo ricevuto dagli sportivi mantovani. Prima di organizzare questa nuova campagna abbonamenti, ho voluto confrontarmi con tanta gente che ama il Mantova. Volevo capire cos’era mancato lo scorso anno, il motivo per cui siamo riusciti a vendere solo 658 tessere. Ho voluto ridurre i prezzi; e ripristinare i ridotti, che saranno riservati ai ragazzi fino a 16 anni, alle donne e ai signori con più di 65 anni».

Nel visualizzare i prezzi, Piccoli insiste sul «segnale importante che volevamo dare alla piazza». E che comprende altre promozioni legate alle iniziative dello scorso anno, quando in più di un’occasione il presidente decise per l’ingresso gratuito (o scontato) allo stadio per tutti, scelta che ovviamente provocò qualche malumore da parte degli abbonati. «Per tutti loro – spiega ora Piccoli – è arrivato il momento di usufruire di un voucher, che permette uno sconto del 10% sull’abbonamento in curva e tribuna, sia per l’intero che per il ridotto».

Altro pallino del presidente è avvicinare le famiglie al Mantova, riportandole allo stadio: «Per un nucleo familiare di 4 persone – afferma Piccoli – un abbonamento sarà dato in omaggio al componente più giovane. Infine, vorrei sottolineare che tutti gli abbonati avranno diritto a un 15% di scontistica al Mantova Point».

La sottoscrizione delle tessere comincerà martedì alle 9.30 al Mantova Point, al Gimme Five di piazza Virgiliana, nei punti Vivaticket e on-line su vivaticket.com. Sarà subito vendita libera, senza prelazione per i vecchi abbonati. Come se si ripartisse da zero. Per quanto riguarda, invece, i prezzi delle singole partite, verranno comunicati in seguito (ma non si discosteranno molto da quelli dello scorso anno).

Cosa aspettarsi? «Sparare dei numeri non mi piace – dice Piccoli – . Diciamo che, come primo step, mi piacerebbe raddoppiare la cifra irrisoria dello scorso anno, dunque arrivare quantomeno a 1.300». L’obiettivo sembra più che raggiungibile. Ora la palla passa ai tifosi.

PREZZI

Settore Poltronissima

INTERO euro 889 RIDOTTO euro 549

Tribuna Centrale

INTERO euro 299 RIDOTTO euro 199

Tribuna Laterale

INTERO euro 219 RIDOTTO euro 139

Curva Te

INTERO euro 59 RIDOTTO euro 39

PROMOZIONI SPECIALI

FAMIGLIE Per un nucleo familiare di 4 persone, un abbonamento sarà gratuito (promo valida soltanto presso Mantova Point e Gimme Five Sports Store).

SCONTISTICA 15% presso Mantova Point per i tifosi abbonati

Gli abbonamenti potranno essere acquistati dal 18/7:

Mantova Point dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Gimme Five Sports Store dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Online sul circuito VivaTicket

Rivenditori autorizzati VivaTicket