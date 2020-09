Ciclismo – Stefano Leali piazza l’acuto a Pescantina

PESCANTINA (Vr)Stefano Leali, del Mincio Chiese, ha firmato l’albo d’oro del Gp Ausonia che si è corso ieri a Settimo di Pescantina. L’allievo in maglia gialloblù entra nella fuga buona dopo una ventina dei 55 km previsti e a 8 dal traguardo parte all’attacco con Enrico Bernasconi, della Bustese Olona, sul quale ha poi la meglio al termine di entusiasmante testa a testa. Nella cittadina veronese hanno gareggiato anche gli esordienti del Mincio Chiese e nella gara riservata ai primo anno si è messo in luce Sergio Ferrari, ottimo secondo dietro Eros De Beni della Polisportiva Caselle. Piazzamenti positivi sono giunti, nella gara dei secondo anno, da Kevina Lanzarotto (6°) e Damiano Lavelli (9°). A Settimo di Pescantina, per la cronaca, hanno gareggiato anche gli esordienti dello Sporteven diretti da Carlo Pedrazzoli.

Tra gli appuntamenti odierni da sottolineare la partecipazione di Gianluca Cordioli, dell’Overall Tre Colli, al campionato italiano under 23 che si disputa a Zola Pedrosa.