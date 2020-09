Basket A2 maschile – Stings, sabato prima uscita col Bernareggio

MANTOVA Prosegue senza intoppi la preparazione degli Stings per la stagione che prenderà il via, per quanto riguarda gli impegni ufficiali, con la prima giornata di Supercoppa in programma nel weekend del 10/11 ottobre. Lo staff tecnico ha messo a punto il programma degli impegni precampionato che prevede una lunga serie di amichevoli e, appunto, le tre sfide di Supercoppa.

La prima uscita stagionale dei biancorossi è dunque prevista per sabato prossimo, 19 settembre, nel palazzetto di casa contro la Pallacanestro Bernareggio 99, formazione brianzola che milita nel campionato di serie B. Si tratta dell’unico test match contro un avversario di categoria inferiore, tutte gli altri, infatti, vedranno i ragazzi di coach Paolantonio misurarsi contro squadre di A2. A cominciare dal successivo incontro in programma sabato 26 a Ravenna contro la Piero Manetti, che quest’anno non sarà però avversaria in campionato dal momento che è stata inserita nel girone “rosso”. Mercoledì 30 a Mantova sarà ospite l’Orzinuovi per un primo incrocio tra le due squadre che si ritroveranno di fronte anche in Supercoppa (domenica 18 ottobre) e in campionato (alla 7ª giornata per Santa Lucia). Sabato 3 ottobre alla GP Arena gli Stings affronteranno invece la Tramec Cento, come Ravenna nel girone “rosso” di A2. Dall’11 al 24 ottobre, come è noto, è in agenda il trittico di Supercoppa: domenica 11 Mantova-Udine alla Grana Padano Arena (ore 18; sabato 10 c’è Verona-Orzinuovi); domenica 18 (ore 18) le due sfide della seconda giornata, Udine-Verona e Orzinuovi-Mantova; il derby Verona-Mantova del terzo turno si disputerà sabato 24 (20.30). Il mese di ottobre si concluderà con l’amichevole casalinga contro Treviglio, mentre il 4 novembre gli Stings saranno a Piacenza per affrontare l’Assigeco nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato, che scatterà il 15 con la sfida casalinga con l’Orlandina.