Ciclismo su pista – Federico Saccani campione regionale nel keirin

Busto Garolfo (Mi) Si aprono nel migliore dei modi, per il Mincio Chiese, i Campionati Regionali giovanili della pista, per le categorie Esordienti e Allievi. Ieri, sul velodromo di Busto Garolfo, l’allievo Federico Saccani ha conquistato il successo nella specialità del keirin e ha quindi indossato la maglia biancoverde di campione lombardo della specialità (nella foto). Una prestazione perfetta, quella fornita dall’atleta in maglia gialloblù, sotto tutti i punti di vista, che evidenzia come sia in grado di esprimersi ai massimi livelli tanto su strada quanto su pista. Nel medesimo contesto, ma nella specialità dell’inseguimento individuale, il compagno di squadra Sergio Ferrari ha sfiorato il podio concludendo al 4° posto. Da sottolineare che l’atleta virgiliano ha mancato il terzo gradino del podio per soli 4 decimi di secondo. Oggi si prosegue con altre specialità tra le quali l’omnium.