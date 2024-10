Ciclismo – Trofeo Marcaria: sul podio il mantovano Eric Baetta

MARCARIA Con due fughe nate più o meno a metà gara, il 7° Trofeo Comune di Marcaria 6° Memorial Loris Campana Coppa Armanini Bonfiglio a.m. ha visto salire sul gradino più alto del podio gli esordienti Nicolò Trainotti del Forti e Veloci, tra i 1° anno, e Gabriele Montesin della Feralpi Monteclarense tra i 2° anno. Ed Efrem Zamboni della Luc Bovolone tra gli Allievi. In questa manifestazione allestita dall’Uc Ceresarese con la collaborazione dell’Associazione “La Senga”, il Comitato provinciale Fci, il Comune di Marcaria, i Veterani dello Sport e la Fondazione Arca Centro Mantovano di Solidarietà, si sono esibiti un centinaio di Esordienti e un’ottantina di Allievi.

I primi a dare spettacolo su un circuito cittadino di 2 km percorso 30 volte, sino a completare i 60 km previsti, sono stati i più esperti ovvero i ragazzi di 15 e 16 anni. Sino a metà gara il gruppo riesce a contenere gli affondi, ma quando al comando si portano Efrem Zamboni, Edoardo Ceccato dell’Infocars Estemotor, Matteo Mori della Feralpi Monteclarense e Gianfilippo Ghidini del Mincio Chiese cala il sipario per il gruppo. I quattro battistrada riescono a non farsi riprendere dagli inseguitori e sul rettilineo conclusivo hanno dato vita a un emozionante sprint vinto dal portacolori della Luc Bovolone davanti, nell’ordine, a Ceccato, Mori e Ghidini. Nella Top Ten di questa competizione si è inserito pure il campione italiano della pista Mattia Serini del Mincio Chiese, che ha chiuso al 10° posto. La seconda gara disputata ha visto al via numerosi tra campioni regionale, Matteo Botta del Pedale Senaghese, e campioni provinciali quali Eric Baetta del Gioca in bici Oglio Po (Mantova), Nicolò Trainotti e Giacomo Carlin della Forti e Veloci (Trento), Mattia Dolfini della Biesse Carrera e Gabriele Montesin della Feralpi Monteclarense (Brescia) e Alessandro Guerra della Stella Alpina Renazzo (Ferrara). Durante la fase iniziale, il gruppo tiene a bada i più decisi ad uscire allo scoperto, ma a una quindicina di chilometri dal traguardo, dei trenta previsti partono all’attacco Montesin e Trainotti che fanno il vuoto alle loro spalle. Nel finale lo sprint per la vittoria se l’aggiudica il velocista bresciano, mentre per i colori mantovani Erica Baetta sale sull’ultimo gradino del podio dei 1° anno grazie al 3° posto, mentre Daniele Ronda del Mincio Chiese tra i 2° anno si piazza al 4° posto.