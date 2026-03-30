Ciclismo U23 ed Elite – Matteo Fiorin concede il bis al Gp della Battaglia

MONTANARA Con uno sprint entusiasmante Matteo Fiorin della Solme Olmo Arvedi ha messo ieri a Montanara la propria firma sull’albo d’oro del 5° Gp della Battaglia. A distanza di sole 24 ore dal successo, ottenuto sempre in volata, l’U23 brianzolo ha confermato il suo talento nel leggere l’andamento della competizione. Tante quindi le emozioni per i numerosi sportivi presenti lungo gli 11,500 km del circuito, ripetuto per 13 volte rispetto alle 15 tornate previste. Il cambio di programma è avvenuto poco più di meta gara, quando una serie di cadute ha indotto la direzione di gara a neutralizzarla, per ripartire dopo una mezz’ora e consentire agli operatori sanitari di compiere i loro interventi. Al di là di questo contrattempo, l’appuntamento allestito dall’As Curtatone del presidente Marco Madella, con il supporto del Comune di Curtatone, della Regione Lombardia, del Comitato provinciale Fci e del main sponsor Saviatesta, non ha di certo deluso gli appassionati. L’appuntamento di Montanara tra l’altro disponeva del patrocinio della Provincia, del Museo Diffuso del Risorgimento e del Coni. La gara curtatonense era valida anche quale terza prova del 31° Prestigio d’oro Ale.

Al via si sono presentati quasi 180 atleti compresi i mantovani del Sissio Team, Lavelli, Lanzarotto e Godizzi con quest’ultimo che ha vinto il traguardo volante posto in località La Santa. La gara è stata abilmente controllata dal gruppo tanto nella prima parte quanto nella seconda, i vari tentativi di fuga non sono durati che pochi chilometri. L’andatura è stata elevata al punto che il vincitore ha fatto registrare la media dei 48,204 km/h. Nel finale il gruppo ha serrato le fila e sul rettilineo conclusivo si è presentato compatto. Lo sprint è entrato nel vivo ai 200mt con Fiorin che si è posto dinanzi a tutti scortato dal compagno di squadra Lorenzo Anniballi che si è poi piazzato 2°, mentre sul gradino più basso del podio è salito Riccardo Fabbro della Trevigiani Energiapura Marchiol. Ad applaudire i numeri proposti dai protagonisti di questa edizione del Gp della Battaglia vi erano, tra gli altri, il sindaco di Curtatone e presidente della Provincia Carlo Bottani, e con lui anche il vice sindaco Federico Longhi, gli assessori Angela Giovannini, Federico Crivelli e Sofia Pantani ed il consigliere con la delega allo sport Matteo Totaro. Per il mondo delle due ruote il presidente regionale dell’Fci Stefano Pedrinazzi, il presidente provinciale Fausto Armanini, con i consiglieri Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini.