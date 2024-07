Canoa – Canottieri Mincio e Lega Navale brillano ai Campionati Regionali

Molina di Ledro Ottimi risultati per Canottieri Mincio e Lega Navale a Molina di Ledro. Venerdì, al Regionale di fondo e 200m. Per la Lega, il K2 5.000 Ragazzi ha visto Cristian Bertolini e Tommaso Palazzo conquistare il 3° posto. Allievi B: Marco Bossolini 3° nel K1 4.20 2.000 e 5° nel K1 4.20 200. Nella categoria Allieve B femminile, Vittoria Zanazzi ha dominato sia nel K1 4.20 2.000 sia nel K1 4.20 200. Inoltre, per la prima volta, ha ottenuto un 2° posto nel C1 4.20 200. Nei Cadetti A, Alessandro Bonesi ha chiuso nono nel K1 2000, mentre Giulio Nuvoloni ottavo e terzo nel K1 200, mentre Bonesi è finito in acqua. Insieme altro bronzo nel K2 200. Grandi risultati pure nel Sup. Ieri, nel Campionato Italiano per società sui 500 m, Bertolini e Palazzo si sono piazzati all’8° posto nelle batterie e al 9° in coppia nella batteria della loro categoria, mentre tra gli Junior si sono classificati settimi, sfiorando di poco l’ingresso in semifinale. Venerdì la Canottieri Mincio ha conquistato 9 medaglie d’oro, tre argenti e due bronzi al Regionale. Sui 2000, nel K1 Cadette A ha vinto Azzurra Peccini, con quarta Vittoria Buzzi. Nel K1 Cadetti A buon debutto per Angelo Miletti (10º), nei Cadetti B quarto Thomas Pasini e nelle Cadette B prima Marianna Ballarini, con sesta Sara Fasano. Nel K2 senior f 5000, prime Chiara Nasi ed Emma Rodelli. Nel K2 Junior 5000 argento per Andrea Alberini e Luigi Pezzini. Passiamo ai 200 m: nel K1 Cadetti A Miletti e Gianmarco Zorzanelli quinti nelle rispettive serie. Nei cadetti B oro per Pasini e nelle Cadette A per Azzurra Peccini, con quinta Buzzi. Nel K2 Cadette B seconde Ballarini-Fasano e nelle Cadette A prime Peccini-Buzzi. Dal K1 Cadette B è arrivato un altro oro per Ballarini e settima Fasano. Nei senior ha vinto Rodelli, bronzo per Nasi, poi bronzo anche per Alberini nei maschi. Nel K2 senior femminile sugli scudi Rodelli-Nasi e nel K2 Junior maschile argento per Alberini-Pezzini. Nel Sup altri 6 ori e 3 argenti. Ieri Rodelli ha conquistato la finale sia nel K1 senior 500 sia nel K2 assieme a Nasi. Per il Meeting delle Regioni, le due mantovane gareggeranno oggi nel K4, mentre Alberini nel K4 Ragazzi.