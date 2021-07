Calcio Eccellenza – Il Castiglione chiude il mercato col botto: Vigani

CASTIGLIONE A volte ritornano. Il Castiglione ha chiuso la sua campagna acquisti ingaggiando l’attaccante di grido che va a completare l’organico per la stagione 2021/22, in cui vuole recitare un ruolo da protagonista. L’ultimo colpaccio è quindi l’attaccante bergamasco Mattia Vigani, 34 anni il prossimo 16 agosto, vecchia conoscenza dei tifosi rossoblù. Vigani, infatti, ha già vestito la maglia del Castiglione nella stagione 2017/18 in Prima Categoria, segnando la bellezza di 19 gol in un campionato che gli aloisiani avevano dominato dall’inizio alla fine, e concluso imbattuti. Davanti con lui c’erano Mattei ed Altobelli per un tridente che di sicuro non sfigurerebbe nemmeno in Eccellenza. La società rossoblù l’ha inseguito a lungo anche negli anni scorsi e finalmente è riuscita a coronare il corteggiamento. Mattei, per altro, è un giocatore che il “manager” Gianluca Manini conosce benissimo per averlo allenato nel Ciliverghe. Nella passata stagione era invece al Prevalle, squadra dove finirà Luca Maccabiti per una sorta di staffetta tra attaccanti.

La squadra mercato rossoblù ha quindi esaurito il suo lavoro, rispettando la promessa di completare l’organico prima del raduno previsto per il 9 agosto. «Vigani ha ricevuto offerte anche da squadre della sua provincia – spiega Manini, soddisfatto per la chiusura positiva dell’operazione – ma alla fine ha deciso di accettare la nostra. Era un profilo che ci interessava e alla fine abbiamo raggiunto l’accordo. Si tratta di un colpo importante, che va a completare un organico con tanti giovani, ma con atleti esperti che possono guidare il gruppo. La squadra è fatta, ora non resta che vederla all’opera sul campo».

«Non facciamo proclami – insiste Manini, che evidentemente ha fatto tesoro dell’avventura da poco conclusa nel campionato della ripartenza – immagino che nel nostro girone ci saranno compagini bresciane e bergamasche che vantano organici di tutto rispetto. Il primo obiettivo in campionato sarà quello di tenersi lontano dalla zona pericolo».

La squadra, come dicevamo, si radunerà lunedì 9 agosto e sosterrà un nutrito programma di amichevoli per arrivare pronta ai primi impegni ufficiali di Coppa Italia (il 5 settembre) e soprattutto ai nastri di partenza del campionato che scatterà domenica 19.