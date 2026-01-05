Ciclocross giovani – Vittoria Bondi del Tsa Beltrami seconda ai Campionati Italiani

SAN FIOR (Tv) È di Vittoria Bondi il piazzamento più prestigioso in occasione dei Campionati Italiani di ciclocross giovanili che si sono svolti tra sabato e ieri a San Fior (Tv). L’esordiente del 2° anno del Tsa Beltrami è salita sul podio di categoria cogliendo un brillante 2° posto. Appena sotto è giunta, invece, tra le Allieve del 1° anno Eleonora Flaviani; l’atleta dell’Mtb Novagli ha conquistato la 4ª piazza. Sul versante della specialità del Team Relay, vale a dire la staffetta mista, lo Sporteven con Giulio Zunica, Elisa Traldi, Giovanni Busca ed Emanuele Cominelli si è piazzato ottavo. Tornando alle gare individuali, da sottolineare per la formazione nerazzurra diretta da Valerio Bosis e Carlo Pedrazzoli i piazzamenti coltie tra gli Esordienti del 1° anno e gli Allievi, maschi e femmine. Elisa Traldi ha chiuso nella top ten ottenendo il 10° posto.