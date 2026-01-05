Calcio Terza Categoria – Borgo Virgilio, arriva l’attaccante Savane

BORGO VIRGILIO Il cammino del Borgo Virgilio di mister Giuseppe Fido riprenderà domenica prossima a Castiglione, nella sfida contro l’Atletico: le due squadre viaggiano appaiate a quota 27 punti e vorranno partire col piede giusto nei ritorno. Nel frattempo la rosa è stata rinforzata con l’arrivo dell’attaccante Lamine Savane, cresciuto nei settori giovanili di Inter, Brescia e Mantova, mentre D’Angiolella è passato al Buscoldo. «L’obiettivo sono i play off – ricorda il ds Nicola Cicola – ma abbiamo anche accarezzato l’idea di poter vincere il girone. La squadra gioca bene, però ha lasciato per strada alcuni punti, forse per una scarsa concretezza sotto porta». L’organico è stato recentemente completato con Camerati, Siliprandi e Savane, anche se pesa l’addio di Elia Albertini. In vista della delicata trasferta di Castiglione bisognerà far fronte a diverse assenze: Bagnoli e Marazzini sono squalificati, Afretti è infortunato, Chiodi è appena rientrato dopo un problema alla spalla. «Ma il gruppo lavora bene ed è consapevole delle proprie potenzialità – conclude Cicola – pronto ad affrontare al massimo ogni partita del ritorno».