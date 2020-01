Corsa Campestre – Mantova 2, Volta, Gonzaga e Viadana sugli scudi per le Medie

Mantova Si è svolta ieri a Bosco Virgiliano la Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi dedicata alle scuole medie. La manifestazione è stata organizzata dall’ufficio scolastico provinciale in collaborazione con la delegazione della federazione di atletica leggera. Ben 478 gli iscritti e oggi si replica con le Superiori (220 iscritti). Il ritrovo è sempre alle ore 10 con partenza alle ore 10.30. Per quanto riguarda la classifica di Istituto per Cadetti e Cadette, nel femminile da segnalare primo e secondo posto rispettivamente per I.C. Mantova 2 (punti 15) e Mantova 1 (21). Entrambe vanno alla fase regionale. Terza piazza per I.C. Curtatone con 26. Nel maschile, primo posto per I.C. Volta Mantovana (punti 26) e secondo per I.C. Mantova 2 (27): anche loro alla fase regionale. Terzo I.C. Parazzi Viadana (30). Nelle Ragazze ha vinto I.C. Gonzaga (punti 33) davanti a I.C. Asola (44) e I.C. Mantova 2 (47). Tra i Ragazzi vittoria di I.C. Parazzi Viadana con 16 punti, secondo I.C. Volta Mantovana con 22 e terzo I.C. San Giorgio con 51.

Per quanto riguarda le gare individuali, ecco i primi dieci per categoria.

Cadetti: 1. Vighi Paolo (I.C. Asola) 00:04:51; 2. Lanzarotto Kevin (Volta Mantovana) 00:04:52; 3. Mantovani Dario (Mantova 2) 00:04:53; 4. Corazzina Giacomo (Volta) 00:04:57; 5. Abul Munsur (Suzzara 2) 00:04:59; 6. Aldrovandi Cesare (Parazzi Viadana) 00:05:00; 7. Vicentini Federico (Gonzaga) 00:05:01; 8. Miglio Nicola (Parazzi Viadana) 00:05:02; 9. Crosariol Daniel (San Giorgio) 00:05:03; 10. Cavicchini Mattia (Mantova 2) 00:05:03.

Cadette: 1. Butturi Matilde (Roncoferraro) 00:04:35; 2. Ranzato Livia (Mantova 2) 00:04:47; 3. Giova Delia (Moglia) 00:04:48; 4. Negri Emma (Mantova 1) 00:04:48; 4. Granelli Gaia (Curtatone) 00:04:49; 6. Orsi Olivia (Mantova 2) 00:04:51; 7. Savioli Giulia (Mantova 2) 00:04:55; 8. Buelloni Francesca (Mantova 1) 00:04:56; 9. Negri Aurora (Mantova 1) 00:04:58; 10. Verona Sara (Curtatone) 00:05:02.

Ragazzi: 1. Atraoui Adam (Mantova 1) 00:04:16; 2. Rodelli Giacomo (Marmirolo) 00:04:18; 3. Depadova Artur (Parazzi Viadana) 00:04:29; 4. El Azzouzi Bader (San Giorgio) 00:04:32; 5. Rovina Riccardo (Parazzi Viadana) 00:04:34; 6. Orlandi Manuel (Volta) 00:04:36; 7. Bombana Christian (Volta Mantovana) 00:04:39; 8. Gnaccarini Andrea (Parazzi Viadana) 00:04:40; 9. Sgarbi Giovanni M (Volta) 00:04:43; 10. Bedoni Yves (Mantova 1) 00:04:44.

Ragazze: 1. Carnevali Giorgia (Marmirolo) 00:03:51; 2. Piardi Martina (Dosolo Pomponesco Viadana) 00:03:53; 3. Signorini Claudia (Mantova 2) 00:03:56; 4. Piva Vittoria (Asola) 00:03:56; 5. Bacchiavini Valentina (Parazzi Viadana) 00:04:02; 6. Landini Anna (Gonzaga) 00:04:04; 7. Eutropio Ginevra (Gonzaga) 00:04:04; 8. Ferro Celeste (Goito) 00:04:07; 9. Savarese Sofia (Suzzara 2) 00:04:08; 10. Torresani Irene (Marmirolo) 00:04:09.