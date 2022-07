Calcio Eccellenza – Castiglione, a Pinzolo test di lusso col Bologna

CASTIGLIONE Secondo ed ultimo test di lusso con una società della massima serie per il Castiglione. Dopo il test complessivamente incoraggiante contro la Sampdoria, nel quale i mastini hanno tenuto testa per una mezz’ora alla formazione di Marco Giampaolo, che parteciperà alla prossima serie A, oggi (domenica 17 luglio) a Pinzolo (ore 17.30, diretta sui social del Bologna Fc) c’è l’amichevole contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Ancora a ranghi ridotti la formazione aloisiana, che potrebbe presentarsi con un 11 di partenza simile a quello visto a Temù mercoledì scorso, ovvero Segna, Matallo, Canziani, Maroni, Guagnetti, Raffa, Lauricella, Abdelouaret, Hanine, Conti e Pezzini. L’unica variazione dovrebbe essere nella casella del centravanti, dove Yonese Hanine dovrebbe agire da falso nove in luogo di Elia Perani. In più ci sarà anche il giovane 2005 Russo, che si aggregherà proprio oggi al gruppo di mister Esposito. Fuori causa ancora una volta i nuovi innesti castiglionesi come i bomber Pasotti e Ferrari, oltre alla bandiera Mangili, che deve ritrovare la migliore forma dopo un’annata segnata dall’infortunio. In ogni caso, nel corso della sfida con i felsinei, mister Esposito darà spazio a tutti i giocatori a disposizione.

«Quello che chiedo alla squadra – dice l’allenatore aloisiano Fabio Esposito – è che la squadra possa ripetere la buona prova con la Sampdoria. Sarei contento se riuscissimo a restare in partita almeno per mezzora, o un tempo. Per il resto si tratta di una bella esperienza che i ragazzi dovranno affrontare con impegno e col giusto spirito, anche perché ci troveremo di fronte un team di professionisti collaudati con mezzi tecnici fuori dal comune. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per fare bella figura contro dei campioni di questo calibro».

Dopo il test di oggi nuovo rompete le righe fino al prossimo 8 agosto, quando inizierà ufficialmente la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Un campionato che verrà affrontato con un approccio ancora più intenso da parte del Castiglione, che si ripresenterà ai nastri di partenza per non soffrire come nell’ultima stagione. Tra le decisioni in vista, Esposito farà effettuare quattro allenamenti settimanali al posto dei tradizionali tre.