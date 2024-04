Il convegno – A Palazzo Soardi stasera si parla di “Sport oltre i limiti”

Mantova Si terrà questa sera alle ore 18, nella Sala degli Stemmi a Palazzo Soardi, il convegno “Sport oltre i limiti. Preparazione, attitudine e motivazioni: gli strumenti per superare le difficoltà e raggiungere i propri obiettivi”.

Quattro gli illustri ospiti: Assunta Legnante (foto), due volte campionessa paralimpica e detentrice del record mondiale di categoria nel getto del peso. Con lei Julia Jones, scrittrice, allenatrice e promotrice di “Correre al femminile”, Piero Incalza (foto), tecnico nazionale Fidal e allenatore di Giacomo Leone, vincitore nel 1996 della Maratona di New York, e Valerio Palumbo, fisioterapista sportivo e docente del “Master di Fisioterapia Sportiva e nelle attività artistiche” di Roma. I tecnici presenti al convegno e tesserati per la Federazione italiana di atletica leggera otterranno 0.5 crediti formativi.