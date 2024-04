Basket serie A2 f – Il San Giorgio va all’assalto del Moncalieri: testa a testa con Broni per il quarto posto

San Giorgio Penultima giornata di regular season e il MantovAgricoltura gioca stasera tra le mura amiche del PalaSguaitzer contro il Moncalieri (palla a due alle 20.30). Le sangiorgine contendono il quarto posto al Broni, che è in vantaggio nella differenza canestri degli scontri diretti e domani rischia grosso col Costa Masnaga. Decisamente più agevole, almeno sulla carta, l’impegno delle virgiliane. L’obiettivo quarto posto è importante perchè nel primo turno dei play off al meglio delle tre partite, con sfide incrociate tra i due giorni, consentirebbe di giocare in casa l’eventuale bella. Ormai ai titoli di coda della regular season, il presidente Antonio Purrone è già in vena di bilanci. «Siamo nel girone dal tasso tecnico più alto – dice – abbiamo mancato la qualificazione alla Coppa Italia, che era uno degli obiettivi prefissati, ma vorrei ci ricordassimo che lo scorso anno siamo arrivati ottavi, entrando di volata ai play off, stavolta saremo quarti o quinti ed entreremo come teste di serie. E’ un ottimo risultato».

Purrone richiama la squadra alla massima concentrazione per la sfida con Moncalieri. «Rispetto all’andata – ricorda – loro si sono rinforzate prendendo la forte Cicic e stanno lottando per la salvezza. Come tutte le squadre in quella situazione, avranno fame e voglia di fare risultato. Per questo credo sarà una partita ostica. Le ultime due, contro squadre sulla carta sotto di noi, Moncalieri e poi Torino Teen, saranno partite da giocare attentamente all’ultimo sangue, come lo è stato il match con Carugate».

Il quarto posto è nel mirino, ma servirà buttare un occhio al match di domenica tra Broni e Costa Masnaga. «La Logiman – osserva Purrone – ha pescato il jolly con la vittoria ai supplementari contro Empoli della scorsa settimana. Ora hanno la sfida casalinga contro il Costa Masnaga e sono convinto che vorranno fare il massimo risultato per confermare il quarto posto. Noi dovremo continuare a vincere per avere una chance, fermo restando che non sarà facile».

«Noi – prosegue il presidente – vorremmo raggiungere il quarto posto per poter giocare la prima partita in casa e anche l’eventuale bella; per assaporare qualcosa in più degli spareggi. Finora abbiamo fatto, per così dire, delle apparizioni ai play off contro Crema il primo anno e Milano l’anno scorso, entrambe squadre che poi hanno fatto il salto in A1. Vorremmo essere un po’ più protagoniste e migliorarci. Fuori casa abbiamo dimostrato che le partite sono tutte da giocare, con le vittorie su Derthona, San Giovanni Valdarno e Broni possiamo dire di potercela giocare con tutti, sia fuori che in casa».

Ricordiamo infine che alle ore 17, prima dunque della sfida di Serie A2, il PalaSgu ospiterà il match dell’Under 15 contro il Villaguardia valido per i play-in Gold.