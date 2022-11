Volley: De Giorgi “Siamo speciali”

ROMA (ITALPRESS) – “La forza di questi ragazzi? Li ho già definiti un gruppo speciale, perché hanno realizzato in 12 mesi dei risultati che non sono normali. È un gruppo giovane e talentuoso, con buona cultura del lavoro, ed è bello anche il percorso valoriale che stanno facendo”. Ne ha parlato Ferdinando De Giorgi, Ct dell’Italvolley, durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo. “L’attaccamento alla maglia di questi giocatori è enorme – ha aggiunto De Giorgi – Questi ragazzi hanno un grande senso di appartenenza, sono una famiglia”. Il centrale Simone Anzani ha raccontato il percorso che ha portato gli azzurri della pallavolo a salire sul gradino più alto del podio d’Europa (2021) e del mondo (2022). “La nostra storia è cominciata dopo l’Olimpiade di Tokyo – ha spiegato – All’Europeo è iniziata la nostra favola. Io sono il più vecchio e ho 30 anni. Si è creata una amalgama incredibile. È davvero un onore far parte di un gruppo così”.