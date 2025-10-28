La Voce dei tifosi – Quelli che… il Mantova (a Bari)

di Chiara Sanguanini

Ci sono tifosi biancorossi che ci credono ancora. Ammetto che sono pochi, ma esistono.

Ad esempio Marco, che anche in questa lunga domenica del ritorno all’ora solare è partito per Bari al grido «Ottimismo! Qui sul pulmino siamo tutti molto fiduciosi! Sbanchiamo 1-0. Mancuso all’80°!» e aggiunge «Certo che ci salviamo, arriveremo decimi».

Marco ogni volta parla di svolta, scusate lo stupido gioco di parole, di grandi partite, di un Mantova che convince e, naturalmente, vince. Sogna la felicità.

“Quelli che sognano ad occhi aperti” (Beppe Viola)

Mi spiace caro Marco, anche per oggi non si vola. Il Bari tira in porta una sola volta, segna e vince: 1 a 0. Si torna sconfitti e scornati. Tristezza infinita.

Quelli che al 90° chiedono l’esonero del mister.

Sono tantissimi. Inviperiti, offesi, rabbiosi; non credono più nella salvezza e sperano che qualcosa cambi. E cosa può cambiare?

“Facci un regalo dimettiti caro allenatore” (Cesare). Manuel è un pochino meno gentile “Va là Possanzini, va fóra di…”.

“Soliti errori in difesa, poco o niente in attacco fino agli ultimi 10 minuti, come sempre. Possesso palla senza idee. Tiri pochissimi. Il responsabile ultimo di questo disastro è l’allenatore. Basta. Abbia la decenza di dimettersi” è l’analisi di Riccardo.

E poi c’è Zampa che sposta “le colpe”: “No, Possanzini non lo cambiano… dai, siamo onesti… la squadra è scarsa ma gioca… non c’è un allenatore al mondo che possa far meglio con questi giocatori… la colpa è di Botturi”.

E allora:

Quelli che non si limitano al mister, non è abbastanza!

“Botturi e Possanzini out” “Ma per le dimissioni cosa dobbiamo attendere? (sia di chi ha costruito la rosa sia dell’allenatore)”. (Cristian).

“Dovrebbero almeno immergersi in un bagno di umiltà” gli risponde Edoardo “Ah beh allora tocca aspettare la retrocessione… o cla cröda la cua dal coccodril dli Grasi” (sempre Cristian).

A fine gara Possanzini parla, dice di accettare la sconfitta, (“noi no”, gli risponde Renata), anche se il Mantova ha giocato e più volte tirato in porta e specifica che la squadra è capolista per tiri in porta…

“Siamo primi in B per tiri in porta… yeahhhh, questo dato è importantissimo…. Vado a festeggiare!!!” se la ride Erika.

Ma stasera si scherza poco.

“Questo Mantova fa male al cuore! Serve un buon cardiologo” “Un cardiologo nuovo” “Un primario di cardiologia” Matteo è sconsolato e chiede quello che mai avrebbe voluto chiedere. “Da tifoso … fa male. Tanto. Lo so, lo diciamo sempre: nel bene e nel male bisogna essere con la squadra…. ma così non é facile. Qualche cosa deve cambiare… ed in questo caso l’unica scossa violenta é cambiare visione di gioco, metodo, modulo… Allenatore… Possanzini hai fatto la tua epoca… Grazie di tutto, ma per il bene della squadra devi farti da parte”.

Quelli che… basta!

I tifosi biancorossi dopo l’ennesima sconfitta usano altre cento parole, molte parolacce e mille cattivi propositi, chiedendo un granello di rispetto, un briciolo di felicità. Inutilmente.

Quindi basta. In cielo si alza una falce di luna. È bellissima. Meglio chiuderla qui, spegnere la luce e provare a dormire.

“Buonanotte, anima mia

Adesso spengo la luce

e così sia” (Lucio Dalla)