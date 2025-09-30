L’iniziativa: Canottieri Mincio, atleti in festa

Mantova La tradizionale Festa dell’Atleta della Canottieri Mincio ha celebrato i protagonisti dello sport biancorosso. Nella cornice sociale della Cano, sono stati premiati i giovani e meno giovani che si sono distinti per risultati, impegno e costanza. Il pomeriggio si è aperto con i saluti del presidente Raffaele Zancuoghi e del presidente dei Gruppi Sportivi Massimo Guaita, che hanno ricordato il lavoro compiuto negli ultimi anni dai rispettivi Cda per rilanciare le attività e sostenere tutte le discipline. Presenti anche il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, il consigliere comunale con delega allo sport Fabio Madella, l’assessore allo sport di San Giorgio Bigarello Laura Spiritelli e in rappresentanza del Coni Regionale Lombardia Mirka Dorini. I protagonisti sono stati gli atleti premiati accompagnati dai loro tecnici: per il tennis Francesca Brachini, Sara Dal Forno e Sofia Gozzi; per il nuoto Sara Corradi, Zoe Zampolli e Andrea Fontanesi; per la canoa Daniel Synieko, Thomas Pasini, Aurelia Suvorov e Filippo Gherardi; per il canottaggio Tania Savi; per i tuffi Lorenzo Mariotto, Ludovica Berzoni, Caterina Mantovani e Mattia Cortesi.