Atletica – Libertas Mantova grande protagonista a Brescia

Mantova Si avvicina la fine della stagione agonistica, ma la grinta e la voglia di migliorarsi non mancano certo agli atleti della Libertas Mantova. Ne è prova la bellissima partecipazione al Trofeo Marmotte di Brescia, riservato alle categorie Esordienti (quarta e quinta elementare) e Ragazzi (prima e seconda media), dove i giovani in maglia arancione si sono messi in evidenza con entusiasmo, spirito di squadra e tante prestazioni da podio. Spettacolare la staffetta femminile, vinta con grande determinazione dalle quattro portacolori mantovane: Anita Lugli, Bianca Tosi, Najiri Quagliarella e Adele Biaggi, autrici di una prova impeccabile, combattuta fino all’ultimo metro e chiusa con un meritatissimo primo posto. Grandi risultati anche nei 60 metri ostacoli, dove le ragazze hanno centrato il podio con tutti record personali: Adele Biaggi seconda in 10’’26, Najiri Quagliarella terza in 10’’28, e Bianca Tosi quarta in 10’’56. Tempi molto ravvicinati che dimostrano un livello tecnico davvero promettente per tutte. Giornata da ricordare per Ginevra Negri, che nel giorno del suo undicesimo compleanno ha festeggiato nel migliore dei modi: vittoria nel salto in lungo con un eccellente 4.14 metri, nuovo personale, e un ottimo secondo posto nei 50 metri ostacoli con il tempo di 8’’54. Molto bene anche Ginevra Savioli, che si è distinta in entrambe le sue gare nonostante la pioggia battente: 8’’14 nei 50 metri piani e un generoso 2’11’’92 nei 600 metri, chiudendo sempre nel gruppo di testa su circa 40 partecipanti. Prosegue il percorso di crescita anche per Nirwan Sampaya, autore di un bel 7’’98 nei 50 metri (sesto su 35) e di un altrettanto valido 2’01’’92 nei 600 metri, chiusi con coraggio sotto l’acqua. Una doppietta che fa ben sperare per il futuro. Soddisfazione da parte dello staff tecnico per l’atteggiamento positivo, la coesione del gruppo e i miglioramenti individuali, che confermano il buon lavoro svolto durante tutta la stagione. Ora occhi puntati sugli ultimi appuntamenti in calendario, con l’obiettivo di chiudere al meglio un’annata ricca di emozioni e risultati.