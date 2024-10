Lo sci mantovano in festa: si apre il cancelletto sulla stagione 2024-25

MANTOVA La cerimonia di premiazione dei campioni provinciali 2024 di sci alpino e ski cross ha fatto da trampolino di lancio per la nuova stagione degli sport invernali. Nell’occasione, infatti, è stato presentato il calendario delle gare mantovane del 2025. Primo appuntamento nel weekend del 25-26 gennaio con il Trofeo Città di Mantova – Memorial Falavigna/Romualdi: quattro gare di gigante, a Pampeago, a cura dello Sci Cai Mantova. Il 30 e 31 gennaio andranno in scena i Campionati Regionali di Skicross – Trofeo Carnevali Elettromeccanica, a Colere (Bg), con l’organizzazione dello Sci Club Marmirolo. A seguire, l’1 febbraio, si tornerà a Pampeago per i due giganti del Trofeo Clean Pack promossi ancora dall’Sc Marmirolo; mentre il giorno dopo sarà la volta del Trofeo I Piaceri del Gusto e Trofeo New Vit con due slalom organizzati dallo Sportime Mantova. Gran finale il 23 marzo con i Campionati Provinciali di Gigante e Slalom, sempre a Pampeago, a cura dello Sci Club Mantova.