VOLTA MANTOVANA Lo ha trovato un passante riverso a testa in giù nel pozzetto di una canaletta d’irrigazione. L’allarme è scattato verso le 11.30 di questa mattina dalle campagna di Volta mantovana in località Belvedere. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma per un 83enne del luogo non c’era purtroppo più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l’anziano sarebbe stato stroncato da un malore mentre lavorava in un campo.