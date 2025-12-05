Rugby Serie C – Azzali: “Mantova unito e coeso. Andiamo a Varese per vincere”

Mantova Dopo un mese di pausa, il Mantova è ripartito alla grande con la vittoria per 26-20 sul campo del Seregno. Domenica altra trasferta, e anche decisamente lunga, oltre all’orario insolito: i biancorossi saranno a Varese (ore 12.15) con l’obiettivo di continuare la striscia vincente. Coach Enrico Corso intanto si tiene stretto il successo dell’ultimo turno a Seregno, e guarda con fiducia alle prossime gare: «Partita così così: molta confusione, campo pesante e un Seregno che ci ha messo in difficoltà soprattutto psicologicamente. Quando c’è confusione, non riusciamo a esprimere il nostro gioco». Però ci sono stati anche momenti in cui il Mantova è piaciuto… «Sì, quando abbiamo fatto in campo ciò che proviamo in allenamento, e lì siamo stati davvero bravi. Vincere partite scomode è un aspetto positivo: dà valore al percorso». Il capitano Federico Azzali ha analizzato così la prestazione del Mantova: «Siamo partiti molto forte, segnando subito con Dorella e poi con Besombes. Dopo molti falli commessi abbiamo rimesso in gioco il Seregno, e la partita è rimasta punto a punto fino al 65’. Nei momenti decisivi siamo riusciti a mostrare sprazzi del gioco che vuole l’allenatore e abbiamo segnato due mete pesantissime. I punti positivi? La squadra è rimasta unita e coesa. I punti negativi? Sicuramente i troppi falli che hanno tenuto gli avversari in partita».️ E ora sotto con Varese.