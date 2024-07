Nuoto – Bergomi campione regionale Asola, Viadana e Cloromania si mettono in evidenza a Lodi

Mantova Si sono appena conclusi i Campionato Regionali di nuoto, svoltisi in vasca lunga a Lodi, presso la piscina Faustina Sporting Club. Partiamo però dal titolo vinto da Leonardo Bergomi nei 50 rana juniores. L’atleta della Canottieri Baldesio ha fatto registrare un tempo di 29.60 e parteciperà agli Italiani a Roma l’8 e 9 agosto. Ottimi risultati ottenuti da Cloromania Suzzara, Viadana Nuoto e Asola Nuto. Il mese di gare è iniziato con gli Esordienti B (dai 9 agli 11 anni) che sono scesi sul piano vasca nel weekend del 29-30 giugno. Grandi soddisfazioni per la Cloromania che, nonostante nessun piazzamento a podio è riuscita a strappare delle gioie personali con Ryan Pezzini nei 100 dorso, Nicole Ferrari nei 100 rana, Sabrina Casari nei 100 e 200 stile, Jia Jia Aldrovandi nei 100 e 200 dorso e Nicolò Manichino nei 200 stile e nei 100 farfalla. Per il Viadana invece sono scesi in acqua Mattia Raimondi, Michele Casone e Rocco Grassi. Passiamo agli Esordienti A, impegnati in gara la settimana dopo, dal 5 al 7 luglio. Edoardo Cortigiani e Mathias Ventura hanno siglato il loro miglior tempo nei 100 farfalla; ottima prova anche per Nicole Negri nei 200 misti. Il Viadana ha schierato invece Emma Giulia Rizzi, Ginevra Casone, Alessia Abbruzzese, Ismaele Buoli e Maela Cavaletti.

Per l’Asola hanno gareggiato gli Esordienti B Mariavittoria Beretta, Zoe e Penelope Pedrotti, Benedetta Tonsi, Edoardo Bassan, Riccardo Bonazzoli, Simone Gallia. I B: Agata Bianchi, Rebecca Bodini, Alessandro Bergomi e Tommaso Goi. Saliamo di Categoria e arriviamo ai Ragazzi, impegnati in acqua dal 12 al 14 luglio. Verzola ha gareggiato nei 100 farfalla, 50 e 100 stile libero, facendo registrare record personali nelle due gare da 100 metri; Baratti invece, ha partecipato ai 100 e 200 dorso, riuscendo a migliorare i propri tempi. Ha ben figurato anche il Viadana con Matteo Gelain nei 50 stile, 100 delfino e 200 misti, con i rispettivi tempi di 25.00 (quinto posto), 58.77 (settimo) e 2.14.22 (quinto). Applausi anche per Clelia Marchi, Irene Sandrini e Michele Furgoni dell’Asola. Il programma dei Regionali si è chiuso con le categorie Junior, Cadetti e Senior, nello scorso weekend dal 18 al 21 luglio. Qui si registra il secondo posto conquistato dall’atleta di Suzzara Takyi Unilez nei 50 stile libero, condito con record personale. Giacomo Balloni invece si è migliorato sia nei 50 che 100 dorso, mentre Gaia Manichino ha fatto registrare il proprio record stagionale nei 50 dorso, 50 e 100 farfalla. Per il Viadana, Leonardo Gilletta ha partecipa per la prima volta ai campionati regionali con record personale. Per l’Asola Nuoto hanno gareggiato Sofia Negrisoli, Vittoria Piva, Greta Pezzali, Angelica Marcotrigiano, Alice Simoni, Maddalena Zoli, Giulia Marchi, Paolo Agogeri, Riccardo Molinari e Florian Rossi. Agogeri categoria juniores ha vinto due argenti: nei 1500 stile e negli 800. Un argento per Giulia Marchi nei 400 stile e due bronzi nel 100 e 200 stile.

Samuele Elisse