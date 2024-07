Calcio Eccellenza – Il ds Franchini: “La nuova Governolese? Ambiziosa e umile”

GOVERNOLO Manca pochissimo alla presentazione della nuova Governolese. Questa sera, alle ore 19, la squadra verrà svelata al pubblico sul campo del “Vicini” . «Ieri abbiamo limato gli ultimi dettagli – afferma il ds Giuseppe Franchini – . Ci siamo trovati con i ragazzi per mettere nero su bianco le firme sul contratto. Mentre stasera, verrà presentata a tutti la squadra e lo staff tecnico alle 19, presso il campo sportivo. L’ingresso è libero a tutti e dalle 20/20.30 la serata proseguirà con la cena assieme a squadra e società». Col mercato chiuso, i pirati sono pronti per tuffarsi nella nuova esperienza in Promozione. «Abbiamo cambiato pochi giorni fa l’allenatore – spiega – perché a parte determinati problemi familiari di Bassi, ci sono state diatribe su diversi obiettivi di mercato. Così si è deciso di separarsi: mancava la sintonia per remare tutti dalla stessa parte. Da quando gestisco il mercato della Governolese, la campagna acquisti è sempre stata fatta dalla società. Il mister doveva solo indicarci il modulo e gli elementi da inserire in rosa. Questo perché almeno così nessuno sarebbe arrivato per conoscenze interne alla squadra. Il gruppo è stato studiato in maniera mirata: è composto da ragazzi giovani e di esperienza». «Mister Giuseppe Brentegani è sempre stato un mio pallino – racconta Franchini – , sia da giocatore che allenatore. Diciamo che era il mio sogno nel cassetto. Questo non cambia la stima che ho per Bassi e a dire il vero mi è dispiaciuto per l’accaduto. Ma avevamo bisogno di qualcuno che creasse spogliatoio e ambiente: vengono prima del fattore campo e vittorie. Il nostro obiettivo è stato creare una seconda famiglia». Sognare in grande non costa nulla, ma… «Al momento voglio stare con i piedi per terra e non montarmi la testa. Qui si respira entusiasmo e voglia di fare bene, però dobbiamo concentrarci per il momento sul mantenere la categoria. Tutto quello che verrà in più, sarà una manna dal cielo; se si potrà fare qualcosa di meglio, ben venga. È da marzo che io e il mio staff lavoriamo per portare la Governolese dove merita. Raggiunta la Promozione, ora come ora non ci poniamo limiti. Devo molto al presidente Bronzatti; merita tanto per quello che fa ogni giorno, per questo tramite il lavoro e l’impegno, voglio ripagare la sua fiducia». «Mi aspetto di vedere 11 Pirati col coltello tra i denti – conclude Franchini – . I ragazzi dovranno lottare come dei leoni per rappresentare la maglia e il paese. Il mio sogno sarebbe arrivare anche oltre l’Eccellenza e in 4-5 anni, assieme al mio gruppo, spero di cogliere traguardi ancora più alti. Il nostro obiettivo è questo, ma viviamocela con calma e giorno per giorno».