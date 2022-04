Automobilismo – Elms, Cressoni e il suo team volano nei test di Le Castellet

LE CASTELLET (Fra) Matteo Cressoni e il suo team Iron Lynx hanno subito messo in chiaro le proprie intenzioni nel corso dei test ufficiali del campionato endurance European Le Mans Series, disputati l’11 e 12 aprile sul circuito francese de Le Castellet. La Ferrari F488 Gte Evo #60 Iron Lynx, campione in carica nella classe Lmgte, ha dettato legge durante il primo giorno di prove, mettendo a referto il giro più veloce della sessione mattutina in 1’54”201 grazie a Davide Rigon, compagno di squadra di Matteo e del loro gentleman-driver Claudio Schiavoni. La musica non cambiava nel pomeriggio, grazie anche alle stabili condizioni meteo, con la vettura pilotata da Rigon ancora una volta in testa alla classifica dei migliori tempi con un ottimo 1’54”227. Lo spartito si manteneva su toni alti anche l’indomani, 12 aprile, con Davide Rigon battuto al mattino per un solo millisecondo dalla Ferrari #57 del Team Kessel Racing. Il Team Iron Lynx chiudeva la sessione pomeridiana con il terzo tempo assoluto. Numeri alla mano, durante questa due giorni Matteo e compagni si sono dimostrati molto concreti, la vettura è indubbiamente veloce, affidabile e competitiva, i piloti esperti e motivati a replicare il successo del 2021.

Il campionato European Le Mans Series aprirà ufficialmente i battenti il prossimo weekend proprio sul circuito francese de Le Castellet, con una gara endurance di 4 ore.

Nel frattempo, Matteo si trova a Monza per provare la Mercedes prima della prossima settimana e, nella serata di domani rientrerà al Paul Ricard per il week-end di gara.