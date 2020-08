Nuoto – Rachele Regattieri campionessa regionale nei 200 dorso

BRESCIA La piscina Lamarmora di Brescia ha ospitato ieri le prime gare del Campionato Italiano di Categoria su base Regionale. Le altre gare lombarde si disputano a Milano e Lodi. Il nuoto mantovano festeggia il titolo regionale tra le Cadette di Rachele Regattieri (classe 2003, dell’Aquatic Center), l’atleta più attesa del lotto, che ha vinto i 200 dorso in 2’20.45, crono ancora distante dal personale, com’è logico che sia dopo il lungo stop, ma comunque il migliore di categoria (e terzo assoluto) in Lombardia e quarto a livello nazionale. Rachele tornerà in vasca oggi nei 100 (ore 10) e nei 50 dorso (17) a caccia del triplete. Nella gara dei 200 segnaliamo inoltre il 3° posto parziale della castiglionese Giulia Rebusco (2001, Aquatic Center) in 2’24.40; il 6° di Greta Pezzali (2007, Asola Nuoto) in 2’29.19, che vale l’argento regionale nella categoria Ragazze; il 15° di Elisa Paraluppi (2004, Cloromania) in 2’38.12.

L’Asola Nuoto è d’argento anche nei 50sl con Giulia Marchi (2004), prima a Brescia in 27.28 e seconda nella Categoria Juniores. 9ª Unilez Takyi (2004, Cloromania; 28.40), 14ª Alice Simoni (2006, Asola; 29.41), 16ª Maddalena Zoli (2005, Asola; 29.71). Quest’ultima ha vinto poi i 50 farfalla in 29.07 e conquistato il bronzo tra le Juniores. 7ª Noemi Orefice (2004, Cloromania; 30.57), 8ª Gaia Manichino (2003, Cloromania; 30.60).

Di seguito gli altri risultati degli atleti mantovani a Brescia. Nei 400 misti, 3ª Eleonora Beghi (1997, Cloromania; 5’05.93). Nei 200 stile, 5ª Giulia Marchi (2’07.55; bronzo regionale Juniores), 22ª Alice Simoni (2’19.2), 23ª Greta Pezzali (2’19.34), 30ª Nicole Mambrini (2007, Cloromania; 2’23.51). Nei 100 farfalla, 10ª Gaia Manichino (1’06.12), 11 Noemi Orefice (1’07.21), 18ª Maddalena Zoli (1’09.18).

In campo maschile, nei 50 stile 16° posto per Marco Scattolini (2005, Cloromania) in 26.90. Nei 200 dorso, 9° Elia Moser (2004, Ostiglia Nuoto) in 2’24.38. Nei 400 misti, 10° Florian Rossi (2006, Asola Nuoto) in 5’08.30, bronzo regionale nella categoria Ragazzi. Nei 200 stile, 24° Antonio Costigliola (2006, Asola Nuoto) in 2’11.77.