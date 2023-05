Pallavolo A1 f – La Vbc Casalmaggiore sfida Bergamo: in palio la finale dei play off Challenge

CASALMAGGIORE Prova a tornare in Europa. La Vbc Trasporti Pesanti prova a raggiungere Firenze nella finale che vale il passaggio in Challenge Cup. Per darsi questa opportunità le ragazze di coach Pistola devono superare in casa Volley Bergamo 1991 e tornare al PalaRadi con Firenze. L’Europa era l’obbiettivo dichiarato a inizio stagione ed è arrivato il momento della verità. Alle 20,30, sospinta dai suoi tifosi, la Vbc prova a mettere la ciliegina sulla torta di una stagione positiva dopo il sesto posto della regular season . In caso di vittoria con Bergamo si replica a Cremona sabato la finale. C’è grande attesa nelle parole dell’opposto rosa Adhu Malual, inserita nella lista delle 30 giocatrici convocate per la VNL. “ Con Bergamo dovremo giocare con la stessa mentalità mostrata con Monza e Pinerolo nelle ultime partite. Vogliamo guadagnarci la finale contro Firenze e tornare in Europa”. Le due squadre si sono affrontate nell’ultima di campionato con le rosa alle prese con problemi fisici e sconfitte in quattro set. Un motivo in più per spingere da subito dopo qualche giorno per preparare la sfida. Il match sarà arbitrato da Boris e Simbari. Per ogni settore del Palaradi, fatta eccezione della tribuna blu, biglietto a prezzo unico di 5 euro. Sergio Martini