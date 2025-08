Pallavolo A2 femminile – Il cammino della Vbc a Viadana: c’è il “Boxing Day” al PalaFarina

Casalmaggiore C’è anche il ritorno al PalaFarina di Viadana tra le novità più attese nel calendario della Vbc Casalmaggiore per la stagione 2025/26 in Serie A2. Dopo nove anni a Cremona, le “rosa” torneranno a disputare le partite casalinghe sul taraflex mantovano, condiviso con la formazione di B2 di Viadana, e la prima occasione sarà già il 12 ottobre contro la Narconon Melendugno, nella seconda giornata di campionato. L’esordio stagionale è invece fissato per lunedì 6 ottobre con il posticipo serale al Sanbapolis di Trento contro l’ambiziosa Delta Despar. Dopo Melendugno, arriveranno altre tre partite consecutive tra le mura amiche contro Roma, Club Italia (sempre in trasferta per regolamento) e Marsala. Seguiranno la trasferta a Concorezzo (5 novembre), il turno di riposo, poi le sfide con Messina e Costa Volpino. Un inizio intenso, che come sottolineato dal presidente Giovanni Ghini «darà qualche grattacapo gestionale, ma era ampiamente previsto. Le trasferte ravvicinate, come Roma e Melendugno in tre giorni, ci costringeranno a tour de force impegnativi. Ora sta a noi dare il massimo in campo». Il girone di ritorno presenta due tappe chiave: la trasferta a Roma del 10 dicembre e il “Boxing Day” del 26, che riporterà la squadra davanti al pubblico viadanese contro Concorezzo. Il 2026 inizierà con un turno di riposo, poi l’ultima casalinga contro Messina e la chiusura della regular season il 18 gennaio a Costa Volpino. Dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia (24-25 gennaio), spazio a Pool Promozione e Salvezza. La prima in classifica volerà in A1, le altre giocheranno i play off. Le ultime tre della Pool Salvezza scenderanno in A3. Casalmaggiore riparte con entusiasmo e con un palazzetto pronto a spingere le “rosa” verso nuovi traguardi.