Pallavolo B1 femminile – Porto si rinforza con la regista Buiatti. Volta insegue Tosi e Boninsegna

MANTOVA Le due società mantovane di B1 sono attivissime sul mercato. In casa della matricola Ngs Porto, dopo le conferme delle scorse settimane e l’arrivo dell’opposto Giulia Brignole dall’Arena, si festeggia un altro innesto di qualità. Si tratta della regista Michela Buiatti, proveniente dal Noventa Vicentina. Friulana di Cervignano, classe 1991 e 183 cm di altezza, Michela ha esordito giovanissima col Chions (Pn) nel campionato di C arrivando a disputare la finale playoff. L’anno successivo gioca a Monfalcone (B2), ma il salto di qualità avviene in Toscana, a Santa Croce Sull’Arno (Pi), dove disputa due campionati di B1 vincendone uno, oltre alla Coppa Italia di categoria. L’esperienza toscana prosegue a Castelfranco di Sotto (Pi), Montespertoli (Fi) e Cecina (Li) in B2, dove vince ancora il campionato. Poi di nuovo B1 a Castelfranco di Sotto, società proprietaria del cartellino. L’alzatrice ha proseguito la sua carriera in Sicilia (Marsala in B1 e Catania in B2), poi il ritorno al Nord e le due ultime stagioni ad alto livello in B2 a Noventa Vicentina, dove è stata protagonista di accese sfide proprio contro l’Ngs. «Ho scelto Porto Mantovano per diversi motivi – dichiara Michela – la categoria è molto importante e poi ho avuto modo di assistere ad alcuni allenamenti e il tipo di lavoro mi ha veramente colpita. Non sono più giovanissima ma convinta, anche perché sono una grande lavoratrice, di poter migliorare lavorando con coach Marone. Ho conosciuto e sono diventata amica della Est (Giulia Oriente, l’altra regista del Porto, ndr), penso che la rivalità farà bene ad entrambe». Michela sarà presentata stasera alle 19.30 sulla pagina Facebook della società.

Per quanto riguarda la Nardi Volta, coach Solforati ha portato con sè in collina la centrale parmense Mila Montani (classe 1988), nella passata stagione appunto al Castelbellino (B1) e in precedenza per due anni in A2 con la Zambelli Orvieto. Oltre alla palleggiatrice Giroldi, potrebbero arrivare due nuovi rinforzi a “chilometro zero”: l’opposto Sofia Tosi (‘97), cresciuta proprio nel team collinare, ultima stagione in A2 con Roma e in precedenza a Orago, San Giustino, Filottrano, Vicenza e Trento; e il martello Chiara Boninsegna (‘99), scuola Davis, cartellino del Sassuolo, nell’ultima stagione in B1 a Empoli.