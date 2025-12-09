Pallavolo giovanile – “Città di Mantova”, trionfa la selezione virgiliana

Mantova Partecipazione, entusiasmo e pallavolo di alto livello hanno caratterizzato, anche in questo fine 2025, il prestigioso torneo nazionale giovanile 20º Città di Mantova-19° Trofeo Faro Assicurazioni 2.0 – Caleffi-Pazzini e Memorial Mauro Cevolo. La kermesse è stata organizzato da Pallavolo Mantova e Volley Montichiari, in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav, il patrocinio del Comune di Mantova e del Comune di Rodigo. La selezione territoriale di Mantova si è aggiudicata il torneo Under 15 maschile, battendo in finale la Futura Volley Cordenons 3-2. Sul podio al terzo posto la Tonoli Nyfil Volley Montichiari che ha piegato 2-0 la Grondal Coperture Volley Montichiari. Quinto il Corona Cremona dopo il 2-0 alla Pallavolo Casalasca. Le premiazioni sono state affidate al sindaco di Rodigo Gianni Grassi e all’assessore allo sport Matteo Gottardi per le squadre piazzatesi quinte e seste, mentre per le altre formazioni ci hanno pensato Giorgio Belladelli (presidente del CT Mantova), Roberto Caleffi (titolare di Faro 2.0 Assicurazioni e Investimenti) e le sorelle e la figlia di Mauro Cevolo. Come Mvp è stato premiato Lorenzo Marzola della selezione mantovana. Il torneo ha confermato l’alto livello delle squadre e l’entusiasmo dei giovani partecipanti.

Nel femminile (Under 14) invece a imporsi è stata la Volley Millenium/Torbole Casaglia, che ha dominato il girone all’italiana e vinto il match decisivo 2-0. Montichiari si è piazzata al secondo posto. Sul podio anche la selezione di Verona e quarta la selezione di Mantova. L’Mvp del torneo è stata nominata la numero 23 della Volley Millenium/Torbole Casaglia Abebe Yidida Tadesse, protagonista con prestazioni determinanti per la conquista del titolo. Le premiazioni sono state curate dall’assessore allo sport del Comune di San Giorgio Bigarello Laura Spiritelli, da Andrea Tassini vicepresidente del Comitato Territoriale di Mantova, Vanni Rigoni presidente del Volley Davis e Simone Zoni direttore del torneo. Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori è stato rivolto alle società San Lazzaro, Pallavolo Rivalta e Volley Davis, che hanno messo a disposizione gli impianti di gioco e i dirigenti, contribuendo a garantire un’organizzazione ottimale per una manifestazione di alto livello.